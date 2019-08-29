فيديو: بورتسودان تستقبل الدعم السريع بفرحة عارمة والمدينة تنعم بالأمن والهدوء بعد ساعات من وصول القوات

كشف مجموعة من النشطاء والصحفيين أنه بعد ساعات من وصول قوى عسكرية كبرى من قوات الدعم السريع يوم الأربعاء لمدينة بورتسودان شرقي السودان وإنتشارهم أصبحت المدينة هادئة وتنعم بالأمن وقد أصابتها في الأيام الماضية نار الفتنة القبلية .

وعمت فرحة واسعة في المدينة إنعكست على صفحات التواصل الإجتماعي حيث رحب العديد من سكان بورتسودان بقوات الدعم السريع وإستقبلوها وفق شهود عيان تحدثوا لموقع النيلين بالتصفيق والهتاف والزغاريد.

ومن التعليقات على منصات التواصل.

التحية والتقدير لقوات الدعم السريع صمام أمان السودان شاء من شاء وأبى من أبى.

خبر مفرح الحمدلله وصول قوات الدعم السريع إنشاء الله خير على اهل بورتسودان ويعم السلام في شرقنا الحبيب.

الدعامة حفظ الله جميع منسوبي القوات النظاميه والتحية خاصة خاصة لقوات الدعم السريع بقياده عبدالرحيم دقلو.

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وكتب الصحفية أماني إبلا (شكراً قوات الدعم السريع( إللي اباك أغبش، ما تتمسّح عشانه ) .

وكتب أحد سكان المدينة بحسب موقع النيلين

حباب الدعم السريع مدينة بورتسودان تستقبل الدعم السريع بفرحة عارمة مع التهليل والتكبير والكل مسرور وتم توزيع الحلوى ونحر الذبائح بقدومهم للمدينة والاجمل الكل نام مغرور الاعين المدينة محتفلة بكل سحناتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)