قوات الحزام الأمني تعلن حالة الطوارئ في مدينة عدن

أعلنت قوات الحزام الأمني في عدن، في وقت متأخر مساء أمس، حالة الطوارئ في المدينة.
وورد في بيان مقتضب ما يلي:
تعلن قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية في عدن مايلي:
1_ إعلان حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة.
2- إعلان الأحكام العرفية العسكرية
3- على كل المتورطين في أحداث عدن تسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام العسكرية القاسية.
القائد العام / عبدالرحمن شيخ
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