قوات الحزام الأمني تعلن حالة الطوارئ في مدينة عدن

أعلنت قوات الحزام الأمني في عدن، في وقت متأخر مساء أمس، حالة الطوارئ في المدينة.

وورد في بيان مقتضب ما يلي:

تعلن قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية في عدن مايلي:

1_ إعلان حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة.

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2- إعلان الأحكام العرفية العسكرية

3- على كل المتورطين في أحداث عدن تسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام العسكرية القاسية.

القائد العام / عبدالرحمن شيخ