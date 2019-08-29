وصول قوات تعزيزية من الحزام الأمني إلى عدن

أفاد مصدر أمني في عدن عن وصول لواء من قوات الحزام الأمني إلى عدن قادما من محافظة الضالع للمشاركة في تأمين المدينة والانتشار في أطرافها لتثبيت الأمن والاستقرار فيها.

وأكد المصدر أن اللواء التابع للحزام ستوكل له مهمة تأمين المداخل المؤدي إلى عدن ومشاركة بعض كتائبه الانتشار في الخط الرابط بين عدن ولحج.

كما باتت قوات اللواء الثالث - دعم وإسناد - على مشارف عدن من الجهه الغربية قادمة من الساحل الغربي محملة بجميع أنواع الأسلحة والمدرعات والأطقم العسكرية.