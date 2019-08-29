ننشر سعر الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية

يشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته. سعر الدولار الأمريكي 67.00 جنيه سوداني

سعر الريال السعودي 17.86 جنيه سوداني

سعر اليورو الأوروبي 74.37 جنيه سوداني

سعر الدرهم الإماراتي 18.35 جنيه سوداني

سعر الريال القطري 18.38 جنيه سوداني

سعر الجنيه الاسترليني 81.74 جنيه سوداني

سعر الجنيه المصري 4.03 جنيه سوداني

أسعار الدينار الكويتي 229.83 جنيه سوداني

أسعار الريال العماني 158.46 جنيه سوداني

أسعار الدينار البحريني 147.91 جنيه سوداني

أسعار الدينار الليبي 34.72 جنيه سوداني

أسعار الدولار الأسترالي 34.94 جنيه سوداني



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