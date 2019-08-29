مجلة أمريكية: السنوات المقبلة تشهد انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر النيل

حذرت دراسة علمية من أن منسوب نهر النيل ينخفض باستمرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة المتواصلة، الناتجة عن تغير المناخ.

وذكرت دراسة أجرتها مجلة "إيرث فيوتشر" الأمريكية، المعنية بالظواهر الطبيعية وتغير المناخ، أن السنوات المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وجفاف المياه بسبب تغير المناخ، موضحة أن ذلك الأمر سيؤدي إلى تفاقم مشكلات ندرة المياه في المناطق العليا من نهر النيل.

وبينت أنه من المحتمل أن تؤدي هذه الآثار إلى تصحر الأراضي الزراعية في إثيوبيا، وهو ما يؤدي إلى نشوب صراع أهلي.

وقال إيثان كوفيل، الباحث في الجغرافيا وعلوم الأرض في كلية دارتموث في هانوفر، وهو أحد المشاركين في الدراسة العلمية، إن المناطق العليا من نهر النيل على وشك أن تعاني من ندرة المياه.

وبين أنه بالرغم من أن معدل الأمطار سيزيد بحلول 2080 بنسبة 20 %، في المناطق المحيطة بنهر النيل، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة سيستهلك مياه الأمطار، موضحا أن درجات الحرارة ستزيد بنسبة 22 درجة مئوية.

