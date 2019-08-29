الاستخدام المنتظم للسوشيال ميديا يسبب الضغط ويحفز إدمانها

كشف مجموعة من العلماء أن الاستخدام المنتظم لمواقع وسائل التواصل الاجتماعى مثل انتسجرام وتويتر وفيس بوك يمكن أن يتسبب فى ضغوط هائلة، والتى يمكن أن تزيد من إدمان المواقع.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، من المعروف أن منصات الشبكات الاجتماعية تولد ما يسمى بـ "technostress" بين المستخدمين، والتى لا تكفى لجعل المستخدمين يتخلصون من الموقع ويختارون التوقف عن استخدامه، إذ فى كثير من الأحيان تجعلهم يستخدمون الموقع بطريقة مختلفة قليلاً بدلاً من ذلك.

فإذا شعر المستخدم بالمزيد من الضغط، يتوجه إلى القيام بنشاط مختلف بحسابه على وسائل التواصل الاجتماعى مثل تصفح الأخبار أو الدردشة، ثم تثير هذه الحلقة المفرغة خطر أن يتورط هؤلاء الأشخاص فى شبكة الإنترنت ويصبحوا مدمنين.

وفحص Monideepa Tarafdar خبير تكنولوجيا المعلومات والإدارة من جامعة لانكستر وزملاؤه عادات 444 من مستخدمى فيس بوك، وبحثوا فى أشكال مختلفة من التقنية التى يمكن أن تحدث من خلال استخدام التواصل الاجتماعية - بما فى ذلك الشعور بأن المواقع تغزو حياة المستخدمين، وأن المستخدمين يتلقون الكثير من المعلومات وأن الموقع يتغير دائمًا، إلى جانب ذلك، استكشف الفريق أيضًا طريقتين أساسيتين مختلفتين للتعامل مع technostress من الشبكات الاجتماعية.

وقال البروفيسور Tarafdar : "فى حين قد يبدو الأمر غير بديهى، فإن مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى يواصلون استخدام نفس المنصات التى تسبب لهم ضغوطًا بدلاً من التوقف عنها، مما يخلق عدم وضوح بين التوتر الناتج والاستخدام القهري".