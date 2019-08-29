" Dark Waters" أحدث أفلام المخرج تود هاينز وآن هاثواى

استقر المخرج تود هاينز، على اسم وموعد طرح فيلمه الجديد من بطولة آن هاثاواي ومارك روفالو، حسبما نشر موقع " Thewrap"، حيث يطرح العمل تحت اسم " Dark Waters" بدور العرض وذلك يوم 22 نوفمبر المقبل.

فيلم " Dark Waters " مستوحاة من القصة الحقيقية لمحامي عنيد يكشف سرا كبيرا وعميق، ويربط بين عدد متزايد من الوفيات غير المبررة بسبب واحدة من أكبر الشركات في العالم، وفي هذه العملية، يخاطر بكل شيء مستقبله وعائلته وحياته لكشف الحقيقة.

وكان أخر أفلام لـ هاينز بـ عنوان "Wonderstruck" في عام 2017، بطولة الممثلة ميليسنت سيموندز وجوليان مور عن طفلين تتشابك حياتهما لكنهما منفصلتان على مدار 50 عامًا، وكان من إنتاج شركة أمازون، وحقق إيرادات وصلت إلى 3.2 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.