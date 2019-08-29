تعرض كريستيان كروز مدافع ليجا دي كويتو الأكوادوري لإصابة مروعة خلال مشاركته في مباراة ناديه أمام بوكا جونيورز التي أقيمت فجر اليوم بملعب "لابوموبونيرا"، في "إياب" الدور ربع النهائي بمسابقة كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية". وأصيب كريستيان كروز بكسر مضاعف في الساق خلال محاولته التصدي لتسديدة كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز، وسط حالة من الصدمة والحزن سيطرت على زملائه. وحجز بوكا جونيورز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ليبرتادوريس بعدما إنتهت المباراة بالتعادل السلبي. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الأكوادور، إنتهت بفوز بوكا جونيورز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق رامون أبيلا في الدقيقة 12 وإيمانويل رينوسو في الدقيقة 47 ولويس كايسيدو، لاعب ليجا دي كويتو، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 81.

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كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مروعة لـ"كروز" فى تأهل بوكا جونيورز لنصف نهائى ليبرتادوريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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