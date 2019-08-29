مصرع 7 أشخاص في فيضانات جنوب المغرب

وقالت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، إن ”الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم مساء الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بدوار ريف تيزرت، التابع لمدينة تارودانت“.
وأضافت أن ”الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة لاحتمال وجود مفقودين“.
وأظهر مقطع فيديو من قرية ”اداونضيف واغرم“ القريبة من مدينة تارودانت، أشخاصًا كانوا يتحصنون بإحدى البنايات، عندما أن تهدمه المياه وتجرف الجميع أمام أعين العائلات التي بدأت بالصراخ.
وذكرت مواقع محلية أن الضحايا هم مجموعة من المشجعين، حضروا لمتابعة دوري محلي في كرة القدم عندما داهمتهم السيول.
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