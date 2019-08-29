تعرف على أول لاعب خليجى يشارك في دورى أبطال أوروبا

أصبح البحريني عبد الله يوسف لاعب فريق سلافيا براج التشيكي، على موعد مع التاريخ، عندما يشارك مع فريقه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وإذا شارك عبد الله يوسف فى مباراة بدور المجموعات سيصبح أول لاعب خليجي على الإطلاق يشارك في مباريات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات. وكان السعودي أسامة هوساوي لاعب أندرلخت البلجيكي السابق قد انضم لقائمة الفريق التى شاركت في دوري الأبطال عندما كان محترفا في عام 2012 ولكنه لم يشارك فى أى مباراة.

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