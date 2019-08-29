الوصل يصل إلى السودان اليوم

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، عصر اليوم، إلى أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، استعداداً لمباراة الإياب غداً أمام الهلال السوداني في دور الـ 32 للبطولة العربية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال». ومن المقرر أن يجري الفريق حصة تدريبية على ملعب الهلال تعتبر هي الأخيرة قبل مواجهة الغد.

ويسعى «الإمبراطور» إلى حسم تأهله إلى ثمن نهائي البطولة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زعبيل.