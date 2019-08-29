بدء تصوير فيلم After Exile فى نوفمبر القادم لـ شايلين وودلى و روبرت دى نيرو

فيلم الدراما الذى سيقوم بإخراجه جوشوا مايكل ستيرن، وقام كل من أنتوني ثورن ومايكل توفو بكتابة السيناريو، بناءً على أحداث حقيقية من حياته.
وتدور قصة فيلم After Exile حول مايك ديلاني (لابوف) الذي بعد إطلاق سراحه من السجن لقتله رجلاً بعد سرقتة، يحاول هو ووالده المجرم السابق (دي نيرو) إنقاذ شقيقه الأصغر من الدخول في عالم الجريمة والمخدرات.
الدراما تدور حول المسار الصعب نحو الغفران، وسيلعب دي نيرو دور تيد ديلاني، وهو مجرم سابق خسر زوجته ويعاني من إدمان الكحول.
ستلعب وودلي دور دانا، المرأة التي نشأت مع مايك ديلاني (لابوف)، وبمجرد إطلاق سراح مايك من السجن، تحاول دانا إحياء علاقتها، والانتقال مع مايك ووالده (دي نيرو)، على أمل أن تتمكن من الخروج من الحياة التي تأسف لها على عيشها.
سيبدأ تصوير الفيلم في نوفمبر في فيلادلفيا، حسبما نشر موقع " deadline ".
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