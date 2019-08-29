يديعوت أحرونوت: ليبرمان يتواصل مع أعضاء بالليكود للانقلاب على نتنياهو

وذكرت الصحيفة أن ليبرمان أجرى سلسلة من اللقاءات مع أعضاء كنيست وأعضاء بحزب الليكود ، للاتفاق معهم على تفويت الفرصة على نتنياهو لتحقيق 61 مقعدا بالكنيست وهو عدد مقاعد الحسم لتشكيل الحكومة الاسرائيلية .
وأشارت الصحيفة إلى أن قيادات بالليكود اصبحت لديها قناعة قوية بأن نتنياهو لن يستمر فى الحكومة الاسرائيلية، وهو ما يعنى عدم تمكنه من أن يكون الحزب الحاكم فى إسرائيل وخسارته فى الانتخابات .
وستجرى فى إسرائيل الشهر المقبل انتخابات الكنيست لاختيار الحزب الذى سيشكل الحكومة الجديدة، وسط توقعات بفوز حزب" الازرق- الابيض" بزعامة بانى جانتس.
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