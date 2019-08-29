ويحل سبورتنج براجا البرتغالى الذى يضم بين صفوفه الدولى المصرى أحمد حسن كوكا، ضيفا على سبارتاك موسكو الروسى فى السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "أتكريت آرينا" فى العاصمة الروسية موسكو.
وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى قد انتهى بفوز سبورتنج براجا بهدف دون رد.
وتعد المباراة من أقوى مواجهات فى لقاءات اليوم، نظرا لقوة الفريقين، وتأهل براجا للملحق الأخير بعد تخطى عقبة بروندبى الدنماركى، فيما تغلب سبارتاك موسكو على ثون السويسرى.
جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات من الدورى الأوروبى ستقام غدا الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر براجا البرتغالي فى مهمة صعبة مع براجا من أجل خطف تذكرة مجموعات يوروباليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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