سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية أن نادى باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة الأخير للتعاقد مع النجم البرازيلى نيمار ، حيث لا يزال البارسا بعيدا عن المطالب المادية للنادى الفرنسية.

وذكر راديو مونت كارلو إلى أن سان جيرمان رفض عرض برشلونة البالغ 170 مليون يورو لضم نيمار بالإضافة إلى أحد لاعبي البارسا خلال الصيف الجارى.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى قد بدأ بالفعل مفاوضاته مع ثنائى برشلونة عثمان ديمبيلى وإيفان راكيتيش، وذلك من أجل الحصول على خدمانهما فى صفقة انتقال نيمار المنتظرة إلى البارسا.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن البرازيلى ليوناردو المدير الرياضى لباريس والمدير الفنى توماس توخيل اتفقا على ضم الثنائى، وأن وكيل أعمال ديمبيلى يتواجد حاليا فى باريس للتحدث مع ليوناردو ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن برشلونة أصبح أمام خيار واحد وهو دفع المبلغ الذى طلبه باريس سان جيرمان كاملا والبالغ 250 مليون يورو، وعدم إدخال لاعبين في الصفقة.