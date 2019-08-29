مستشار الرئيس اللبنانى: نتحرك على المستويات الدولية لوقف انتهاكات إسرائيل

قال المستشار رفيق شلال المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية اللبنانى، إن إسرائيل حاولت اختراق الأجواء الجنوبية اللبنانية وقد تصدى لها الجيش اللبنانى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامى رامى رضوان، أن لبنان يتحرك على اكثر من مستوى دولى لوقف انتهاكات إسرائيل.

وواصل: " نأمل فى نتائج إيجابية من مجلس الأمن، والمعلومات الواردة تؤكد تمديد القوات الدولية فى الجنوب سيتم كما يحدث كل عام".