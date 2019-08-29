ونقلت إذاعة "إن تي في"، عن أردووغان قوله ردا على سؤال للصحفيين الأتراك المرافقين له على الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من روسيا بشأن إمكانية شراء مقاتلات "سو-35 وسو-57"، "لماذا لا؟ نحن لم نسافر إلى روسيا هباء".
وأضاف أردوغان، "بعد أن علمنا القرار النهائي للولايات المتحدة على طائرات "إف-35"، سنقوم بتحركاتنا الخاصة... السوق الذي يسمح لنا بتلبية احتياجاتنا كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان لا يستبعد شراء مقاتلات روسية بدلا عن طائرات "إف-35" الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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