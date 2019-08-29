الخزانة الأميركية: لا ننوي التدخل في أسواق العملات

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في أسواق العملات في الوقت الحاضر.

وفي مقابلة مع بلومبرغ، قال منوتشين إن الوضع قد يتغير في المستقبل، لكن حتى الآن فإن وزارة الخزانة لا تفكر في أي تدخل.

وقال منوتشين إنه يعتقد أن الأمر سيكون أكثر فعالية إذا تدخلت الخزانة الأميركية في تنسيق مع كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي وحلفاء الولايات المتحدة.