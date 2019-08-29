عاجل… تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية لأجل غير مسمى….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر رفيعة عن تأجيل اعلان تشكيل الحكومة الانتقالية من اليوم لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية. واكد المصدر عن حدوث تجاوز من قوى اعلان الحرية والتغيير بتسليمها لترشيحات الوزراء الى رئيس الوزراء مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة حسب ما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني المادة العاشرة التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء .

واكد المصدر على تسلم المكون العسكري في مجلس السيادة للترشيحات مساء امس واوضح انه سيعكف علي دراستها اليوم ثم تسليمها للحرية والتغيير التي من المفترض ان تسلم رئيس الوزراء قائمة نهائية متفق عليها بين الطرفين . وتوقع المصدر ان تأخذ هذه الاجراءات بعض الوقت لإستيفاء الاجراءات والشروط بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ثم اعلان تشكيل الحكومة. و رجحت المصادر الا يكون للمكون العسكري في مجلس السيادة تحفظات قوية على الاسماء التي تم ترشيحها خاصة بعد إخضاعها للفحص من جهات الاختصاص. وطلب المصدر إعطاء رئيس الوزراء الوقت الكافي لإجراء المشاورات اللازمة لاختيار الوزراء، خاصة و انه اعلن امس انه تسلم قائمة الترشيحات من قوى الحرية والتغيير الثالثة ظهرا.