مدرب المريخ يتضامن مع الجماهير ويتحدث بغضب عن عقوبة العقرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ظهر مدرب المريخ إبراهومة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجماهير احتجاجا على العقوبة التي تعرض لها بكري المدينة.

وأبدى الديسكو غضبة الشديد عن العقوبة مبينا أنها لا تتناسب مطلقا مع ما بدر من اللاعب مؤكدا أن سوء السلوك يبقي مرفوضا في كل الأحوال لكن لا يمكن أن تكون عقوبته الإيقاف لعام ونصف، مؤكدا أن تلك العقوبة يمكن أن تكون مقبولة للاعب تعاطي موادا محظورة. ولفت إلى أنه كان حاضرا في تلك المباراة وأبدى استعداده للشهادة بأن بكري لم يحرض احدا من الجماهير مؤكدا ان عقوبة اللاعب لا يمكن تفسيرها إلا بأنها استهداف وترصد.