تدمير ممنهج لاقتصادنا الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ظلت بلادنا نهبا للفاسدين ايام حكم الاسلاميين الاغبر الذى بدد الموارد العامة وضيق الخناق على الناس الى الحد الذى احال حياتهم جحيما لايطاق ، وتعددت صور الفساد وتنوعت اشكاله وابدع حكامنا فى اختراع نماذج لاتخطر على البال يتحايلون بها على القانون ويسرقون بها قوت الشعب ، ومن القطاعات الهامة التى عول عليها الجميع ان ترفد الاقتصاد الوطنى بدعم كبير وتحل مشاكل البلد قطاع التعدين بشقيه الرسمى والاهلى (التقليدى) لكن معاول الفساد المنظم وعدم اعتماد معايير واضحة ودقيقة يتساوى كل الناس فى الخضوع لها ادخلت هذا القطاع الحيوى الهام فى تشوهات كبرى عادت وبالا على الاقتصاد الوطنى الذى لم يجن الا السراب من هذا الامر والمأمول كان غير ذلك .

والان وقد قامت الثورة واسقطت الطاغية المفسد فلابد ان تكون رياح التغيير قد جرت على عديد المواقع ان لم تكن كلها ولابد من تطهير المواقع الهامة – على الاقل – ومنع الفساد من ان يبقى معشعشا فيها ومن اهمها قطاع التعدين الذى من المتوقع ان يرفد الخزينة العامة بمئات الملايين من الدولارات ويسهم بشكل كبير فى اقالة عثرتنا الاقتصادية شريطة ان تتم محاربة الطفيليين واصحاب الغرض ممن رباهم النظام الفاسد ورعى فسادهم

وفى هذا الجانب نقرأ معا ما اشارت اليه غرفة الصاغة وتجار الذهب عن جهات مجهولة تعمل على شراء الذهب بأسعار أعلى من أسعار بنك السودان والبورصة العالمية.

وكشف نائب الأمين العام للغرفة، شريف تبيدي، عن وجود أفراد بحوزتهم مبالغ كبيرة من الأموال يدخلون أسواق الذهب يومياً لشراء كميات تصل إلى 140 كيلو في اليوم.

وأوضح أن تلك الجهات تشتري جرام الذهب بـ 2.990 جنيه على الرغم من أن السعر العالمي يصل 2.800 جنيه لافتاً إلى إسهامهم في توقف حركة البيع والشراء من قبل التجار.

وحذر تبيدي في تصريح لـموقع باج نيوز الاخباري من مغبة استمرار هذه الظاهرة لجهة أنها تعمل على نهب موارد البنك المركزي وتهريبها إلى الخارج.

ودعا تبيدي المجلس السيادي للتدخل العاجل لحسم هذه الظواهر وتشديد الرقابة على المعابر والمطارات وضبط التأشيرات حفاظاً على موارد الدولة من النهب.

وقال “إذا أستمر الوضع على هذه الشاكله فإن حكومة حمدوك لن تجد أي موارد للإستناد عليها”.

انه خطر كبير يتهدد اقتصادنا الوطنى بل عو تدمير ممنهج ولابد من الحسم الفورى لهذه الاعمال الضارة والا فلا ثورة قامت ولا نظام فاسد قد أطيح به