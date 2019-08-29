مستوردو الإطارات : أجانب يتلاعبون بالاقتصاد الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذر رئيس غرفة مستوردي الإطارات قاسم الصديق، من وجود شبكات أجنبية تتلاعب بالاقتصاد الوطني، عقب منح النظام السابق الجنسية السودانية، بعيدا عن الإجراءات القانونية، ودعا لمراجعة منح الجنسية السودانية للأجانب حفاظا على السمعة التجارية للبلاد.

وكشف الصديق في تصريح صحفي أمس، عن تلقيهم شكاوى يومية من التجار السودانيين بشأن ممارسات التجار الأجانب، مما أدى إلى خروج 65% من المستوردين الوطنيين من السوق، مشددا على ضرورة متابعة وضبط البضائع غير المطابقة للمواصفات، التي تباع بأسعار أقل من سعر التكلفة، وقال: “هذا الوضع يلفت إلى وجود شبهات تتعلق بغسل الأموال، والتهرب الضريبي لأرباح الأعمال والقيمة المضافة”، مؤكدا أن التجار الأجانب هم أساس مشكلة الدولار ويقومون بامتصاص الدولار من السوق وتجفيفه وتحويله للخارج.