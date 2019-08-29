تفاصيل مأساوية وكارثية من داخل محلية أم رمتة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أظهرت مشاهدات ومتابعات تفاصيل مأساوية للغاية لحجم الدمار الذي بصمت به السيول على محلية “أم رمتة” بالنيل الأبيض. ولم تكتفِ السيول بدمارها للمنازل والمنطقة فقط، وبل خلَّفت وبائيات وإسهالات، ودمرت 8 مراكز صحية بالكامل بالمحلية المعلنة منطقة كوارث من قبل حكومة الولاية. والتهمت السيول 25 مدرسة ضمنها 7 مدارس ثانوية، وخلفت وضعاً كارثياً على العملية التعليمية بالمنطقة. وبالمقابل أعلن المدير التنفيذي للمحلية شرف الدين بابكر عن انهيار الوضع الصحي وظهور حالات إسهالات ووبائيات، وكشفت متابعات عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية ونقص حاد في كثير منها، بينما لجأ المواطنون لاستخدام الذرة بعد انعدام الخبز لأكثر من أسبوع، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز 500 جنيه وربع البصل 300 جنيه وكيلو اللحم البقري 400.