سيول جارفة تعطل حركة السيارات بطريق التحدي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجبرت سيول جارفة متدفقة من سهول البطانة مئات السيارات على التوقف جنوبي شندي لساعات طويلة. وغطت السيول بالكامل مزلقان مشيَّد على طريق التحدي واستعصت الحركة عليه، مما حدا بشرطة المرور بإيقاف السيارات ومنع مرورها لسرعة السيول وخطرها على الأشخاص. بالمقابل، صب مواطنون جام غضبهم على النظام المباد وحملوه مسؤولية تردي البنية التحتية, ومكث المسافرون نحو 5 ساعات حتى سمح لسيارتهم والبصات السفرية بالتحرك. المادة السابقة الوثيقة الدستورية الموقعة بين قحت والعسكري…. الحقيقة الغائبة… المقالة القادمة تفاصيل مأساوية وكارثية من داخل محلية أم رمتة…

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