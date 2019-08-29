شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ الحمله الاعلاميه ضد مجلس السياده انطلقت بعد ساعات من اداء القسم وقبل ان يبدأ المجلس جدول اعماله !!

@ الاخبار المغلوطه عن سيارات اعضاء المجلس و مقار سكنهم وغير ذلك ستتواصل طالما ان الصحافة التي تخاطب المواطن هي ذاتها صحافة العهد البائد بكل رموزها القميئه و اقلامها الدميمه .

@ تسريب اخبار القصر يعني ان منسوبي العهد البائد لازالوا على ولائهم للباطل و حربهم ضد الحق .

@ من قبل تم تسريب صوره لاحد اعضاء المجلس السيادي وهو يطالع هاتفه الجوال في اول اجتماع للمجلس بما يعني ان عناصر النظام السابق متواجدون بالغرف المغلقه و

داخل اجتماعات مجلس السياده !!

@ مما سبق نقول ان القصر يحتاج لعميلة نظافه كامله يتم فيها التخلص من كل عناصر النظام السابق .

@ حسن النيه الذي ابدته الثوره تجاه الفلول والسدنه لم يُجد ولا مناص من التطهير .

@ الشراكه القميئه بين فلول القصر وصحافة العهد البائد يجب وئدها قبل ان تشكل خطراً على الثوره .

@ علينا الاتعاظ من دروس الماضي حيث وئدت الديمقراطيه الثالثه عبر صحافة الجبهه الاسلاميه .

@ حينذاك كانت صحيفة (الوان) ورفيقتها تنهش في جسد الديمقراطيه وتضخم من الحوداث العابره حتى تجعل منها قضية رأي عام ومن ذلك قضية (بت الحكيم) فيما عمدت صحيفة (الرائد) ومعها (حلمنتيش) للاستهزاء والسخريه من المهدي وغيره من رموز العهد الديمقراطي .

@ ذات المسلسل القمي يعاد انتاجه واللافت انه يستهدف المدنيين دون العسكريين !!

@ السيارات الفاخره مثار الخبر المدسوس ظلت في خدمة اعضاء المجلس العسكري لكن تلك الصحيفه لم تكتب عن ذلك طوال الاشهر الماضيه !! .



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كانت هذه تفاصيل خبر تحالف شيطاني !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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