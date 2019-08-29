وفاة سائقة سيارة خلال محاولة كسر رقم الأسرع بالعالم

قالت أسرة سائقة سيارات السباق الأميركية جيسي كومبس إنها لقيت حتفها في حادث تصادم بسرعة فائقة أثناء محاولتها تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة. وأضافت الأسرة في بيان أن كومبس (39 عاما) كانت تحاول نيل لقب أسرع امرأة على الأرض عندما قتلت وهي تتسابق أمس الثلاثاء في صحراء ألفورد وهي قاع جاف لبحيرة في جنوب شرق ولاية أوريغون. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث.

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