رغم تحذيرات واشنطن.. انطلاق معرض دمشق الدولي بمشاركة 38 دولة

دعا رئيس الحكومة السورية عماد خميس رجال الأعمال للاستثمار في بلاده التي تزخر بفرص استثمارية مغرية خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي مساء الأربعاء.

وقال خميس، في افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي في 61 تحت شعار"من دمشق.. إلى العالم" بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية: "سوريا ترحب بكل مشروع للتعاون الاقتصادي ثنائياً كان أم جماعياً، خاصة أنها تتحضر لمرحلة إعادة الإعمار والبناء بفرص استثمارية مغرية تدعمها جهود حكومية مكثفة".

وأكد رئيس الحكومة السورية أن العقوبات الاقتصادية الخارجية التي وصفها "بالظالمة" على بلاده "ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبعد 9 عوام من حرب شرسة وقاسية تفخر الحكومة بتضحيات قواتها المسلحة وانتصاراتها المجيدة التي بفضلها حرر تراب معظم مناطق البلاد من الإرهاب".

واستعرض خميس ما تعرضت له المناطق السورية من تدمير في البنى التحتية، والخدمية من معامل ومشافٍ ومحطات وقود وسكك حديدية، وأشار إلى تنفيذ الحكومة السورية مئات المشاريع التنموية في المحافظات، وإعادة هيكلة دور مؤسسات الدولة بما يصون ويرسخ انتصارات القوات المسلحة.

أمريكا تهدد

وكانت أمريكا هددت بفرض عقوبات على المشاركين في المعرض، ونشرت السفارة الأمريكية في دمشق عبر حسابها الرسمي عبر فيس بوك في 23 أغسطس (آب) الجاري، بياناً قالت فيه إن "مشاركة الشركات التجارية والأفراد في معرض دمشق الدولي وتعاملهم مع النظام السوري قد تعرضهم لعقوبات أمريكية".

وجاء في البيان " الولايات المتحدة لا تُشجع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي، فنظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري".