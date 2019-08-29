صاروخ من غزة يفشل في الوصول إلى داخل إسرائيل

وقال الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم التعرف على إطلاق صاروخ من قطاع غزة لم يعبر الحدود".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن صفارات الإنذار دوت بمنطقة نتيف هعسراه، وعدد من مناطق غلاف قطاع غزة.
وشهد الأسبوع الماضي، تكرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مناطق متفرقة من البلدات المحاذية للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع تابعة لحماس في غزة.
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