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صاروخ من غزة يفشل في الوصول إلى داخل إسرائيل

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دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق غلاف قطاع غزة، بعد محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من قطاع غزة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم التعرف على إطلاق صاروخ من قطاع غزة لم يعبر الحدود".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن صفارات الإنذار دوت بمنطقة نتيف هعسراه، وعدد من مناطق غلاف قطاع غزة.

وشهد الأسبوع الماضي، تكرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مناطق متفرقة من البلدات المحاذية للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع تابعة لحماس في غزة.

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