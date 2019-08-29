أسعار النيكل تلامس أعلى مستوى في أسبوع بسبب القلق على الإمدادات من إندونيسيا

سجلت أسعار النيكل أعلى مستوى لها في أسبوع الأربعاء، مع إقبال المضاربين على الشراء وسط مخاوف من نقص في الإمدادات من إندونيسيا أكبر منتج للمعدن، في حين يُسيطر طرف واحد على نصف المخزونات في بورصة لندن للمعادن.

وسجل النيكل، الذي يستخدم بشكل رئيسي لصنع الصلب غير القابل للصدأ، مكاسب بلغت 50% منذ بداية العام مدعوماً بقلق من تقديم إندونيسيا موعد حظر صادرات المعدن الخام، المقرر أصلاً في 2022.

وقال محللون إن الزيادة في أسعار النيكل مبالغ فيها ولا تدعمها أساسيات العرض والطلب.

وأنهت عقود النيكل القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 2.5% عند 16090 دولارا للطن، أعلى مستوى منذ 20 أغسطس (آب) الجاري.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود النحاس مرتفعة 0.1% عند 5690 دولاراً للطن بينما تراجعت عقود الألومنيوم 0.8 % إلى 1746 دولاراً للطن.

وانخفضت عقود الزنك 0.8% إلى 2257 دولاراً للطن في حين هبطت عقود الرصاص 1.6% إلى 2066 دولاراً للطن.

وأغلقت عقود القصدير مستقرًة عند 15750 دولاراً للطن.