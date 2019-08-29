أمريكا: الاتفاق مع طالبان يجب أن يضمن عدم تحول أفغانستان ”ملاذًا“ للمتطرفين

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال جوزف دانفورد، يوم الأربعاء، أن الاتفاق قيد التفاوض حاليًا بين الولايات المتحدة وحركة طالبان يجب أن يضمن عدم تحول أفغانستان ”ملاذًا“ للمتطرفين.

وقال دانفورد خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الدفاع الأمريكية: ”إنني لا أستخدم كلمة انسحاب في الوقت الحاضر، سنتثبت من أن أفغانستان ليست ملاذًا، وسنبذل جهدًا لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان“.

وشدد دانفورد على أن أي اتفاق يجب أن يفضي أيضًا إلى حوار بين طالبان والحكومة الأفغانية من أجل اتفاق سلام شامل.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الاتفاق يجب أن يضمن ”ألا تبقى (أفغانستان) ملاذًا آمنًا للمتطرفين لمهاجمة الولايات المتحدة”، رافضًا التعليق على المفاوضات الدبلوماسية القائمة.

وأضاف للصحفيين: ”علينا أن نرى إلى أين تصل المفاوضات ثم نستطيع الرد على أسئلتكم في شأن الاتفاق، إذا تم التوصل إلى اتفاق في النهاية“.

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وتجري واشنطن مفاوضات مع الحركة للتوصل إلى اتفاق يتيح لواشنطن سحب جنودها المنتشرين في أفغانستان منذ اجتياح الولايات المتحدة للبلاد ردًا على اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي نفّذها تنظيم القاعدة، والذي كان نظام طالبان يؤمن ملاذًا له.

وتشدد الولايات المتحدة التي تقاتل طالبان في أفغانستان وتدعم الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليًا، على ضرورة ألا تبقى البلاد ملاذًا للمتطرّفين.

لكن دانفورد أكد الحاجة إلى إيجاد حل عبر التفاوض.

وقال ”أعتقد أن كل من خدم عسكريًا هناك يدرك جيدًا أن المطلوب هو إيجاد تسوية سلمية عبر التفاوض“.