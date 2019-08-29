وكشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن صفقة بيع أيمن حفني للمقاصة ستكون انتقالًا نهائيًا.
وعقد اللاعب أكثر من جلسة مع مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء؛ لإقناعه بالموافقة على رحيله لخوض تجربة جديدة مع المقاصة لضمان المشاركة أساسيًا واستعادة فورمته بعدما تأكد من صعوبة مشاركته مع الزمالك في ظل تدعيم الصفوف بصفقات سوبر في مركزه.
ومن المقرر الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.
وفي السياق نفسه، قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن المفاوضات مازالت جارية، بعد التفاهم الكبير مع إدارة الزمالك، قائلًا: ”اقتربنا من ضم أيمن حفني بنسبة كبيرة“.
يذكر أن الزمالك تأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، مساء الأربعاء بتغلبه على ضيفه مصر المقاصة بهدف دون رد في الدور الربع النهائي للبطولة المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الزمالك يوافق على بيع أيمن حفني إلى مصر المقاصة مقابل 3 ملايين جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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