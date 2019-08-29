الولايات المتحدة توافق على منح تونس 335 مليون دولار لدعم "الانتقال الديمقراطي"

ووقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، ومدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في تونس، بيتر رايلي، على اتفاقية هبة بقيمة 335 مليون دولار، أي ما يقارب 1000 مليون دينار تونسي، وذلك في إطار "برنامج تعاون ودعم أمريكي يمتد على فترة 5 سنوات (2019-2024)".
وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال "سيتم توجيهها لفائدة جملة من المشاريع والبرامج الرامية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التشجيع على المبادرة الخاصة بما يساعد على خلق فرص جديدة لتشغيل الشباب وتحسين الحوكمة في اتجاه دعم مسار الانتقال الديمقراطي، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المجالات".
يأتي إبرام هذا الاتفاق في الوقت الذي تستعد فيه تونس لانتخابات رئاسية مبكرة منتصف سبتمبر المقبل، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي يعتبر أول زعيم منتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.
ويتنافس في الاستحقاق الرئاسي 26 مرشحا، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والقيادي في حركة "النهضة"، عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع المستقيل، عبد الكريم الزبيدي، ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال، نبيل القروي.
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