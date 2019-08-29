قوات "الانتقالي" اليمني تعلن حالة الطوارئ لمدة 72 ساعة في عدن

وجاء في بيان صدر عن "قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية" في عدن ما يلي:
1. إعلان حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة
2. إعلان الأحكام العرفية العسكرية
3. على كل المتورطين في أحداث عدن تسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام العسكرية القاسية.
وقبل وقت قليل من صدور البيان، أعلن رئيس المجلس (المناهض للحكومة اليمنية)، عيدروس الزبيري، عن بدء "معركة المصير ضد الإرهاب والتطرف"، داعيا أهالي جنوب البلاد للثبات والصمود.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأن القوات الحكومية تمكنت من "تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل"، وأن أفراد "الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن".
من جانبه، أكد "الانتقالي" سيطرته على المدينة، وكذلك على مطار عدن الدولي. ووافانا مراسلنا بشريط فيديو يظهر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، ومجموعة من أنصاره، وهو يخاطب أنصاره من داخل المطار.
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