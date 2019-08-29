وأجرى كاتس، اليوم الأربعاء، لقاء في لندن مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لبحث الأوضاع في المنطقة واستمرار التعاون المشترك بين البلدين.
وأفادت تقارير عبرية بأن كاتس أعرب عن ارتياحه من قرار بريطانيا السابق لإعلان "حزب الله" اللبناني تنظيما إرهابيا، لكنه حث أيضا، خلال لقائه راب، المملكة المتحدة على اتخاذ نفس الإجراء تجاه الحرس الثوري الإيراني.
وقال كاتس، حسب ما نقله الإعلام العبري: "في أعقاب الأحداث الأخيرة، التي تعمل فيها إيران ضد إسرائيل والغرب وفي الشرق الأوسط، حان الوقت لاستكمال التحرك وإعلان الحرس الثوري تنظيما إرهابيا".
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن هذا الإجراء سيمثل "ردا مناسبا ومبررا على الهجمات التي يدبرها سليماني".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تدعو بريطانيا للرد على "الهجمات المدبرة من سليماني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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