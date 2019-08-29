وقال المكتب الإعلامي لعبد اللطيف السيد، إن الأخير لا يملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر، إنستغرام"، وطالب بتوخي الدقة في أخذ المعلومات.
وكانت صفحة منسوبة لعبد اللطيف السيد على "تويتر" قد نشرت تغريدات "له"، يتحدث فيها عن هزيمة قواته التي تدعمها الإمارات في محافظة أبين، مؤكدا أن الأخيرة مارست "الخداع"، وأن لديه الكثير ليقال "بعد أن نعيد عوائلنا من أبو ظبي".
كما حمل السيد، في التغريدة نفسها، هاني بن بريك، نائب ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المسؤولية عن "انهيار" المشروع الجنوبي.
وقال: "الأشقاء في الإمارات أوهمونا بأنهم خلفنا ومعنا واتضح أنهم مع مصالحهم. أدخلونا في قتال ودم وصراعات وثار لن يمحى".
وطالب السيد، في تغريدة أخرى، قادة مليشيات أخرى مرتبطة بالإمارات بـ "التفاهم مع الشرعية أو مغادرة المشهد"، وأن "يتعظوا مما حصل في الجنوب".
وأضاف: "من ربط مستقبله بالآخرين انتهى.. خدعتنا الإمارات وغرتنا بالأماني وتركونا للموت والمواجهة. طلبنا الطيران فلم يتجاوبوا".
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. قائد كبير بالحزام الأمني ينفي اتهامه للإمارات بالتخلي عن قوات المجلس الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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