أياكس وبروج وسلافيا يكملون عقد المتأهلين لمجموعات أبطال أوروبا

وانتزع أياكس، الذي بلغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بطاقة العبور إلى دور المجموعات لهذا الموسم، بفوزه على ضيفه أبويل القبرصي، بهدفين نظيفين، سجلهما المدافع المكسيكي إديسون ألفاريز من ضربة رأسية، والمهاجم الصربي دوشان تاديتش، من تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقتين 43 و80 على الترتيب.
وكانت مباراة الذهاب في قبرص، انتهت بالتعادل السلبي.
وعلى ملعب "إدين أرينا"، كرر سلافيا براغ فوزه على ضيفه كلوج الروماني، بهدف وحيد، حمل توقيع يان بوريل، في الدقيقة 66، ليؤكد الفريق التشيكي أحقيته في التأهل، بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة 2-0.
وأكد كلوب بروج علو كعبه على ضيفه لاسك لينز، بفوزه عليه بنتيجة 2-1.
وأحرز ثنائية الفريق البلجيكي، كل من هانز فاناكن، وإيمانويل دينيس بونافونتور، في الدقيقتين 70 و89، فيما تكفل جواو كلاسوس، بتسجيل الهدف الوحيد للضيوف من ركلة جزاء (الدقيقة 74).
وكان كلوب بروج، عاد بفوز ثمين بهدف نظيف من ملعب لاسك لينز في مباراة الذهاب.
وستسحب قرعة دور المجموعات غدا الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية، فيما تبدأ مواجهات هذا الدور يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 11 ديسمبر من هذا العام.
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