المصدرون يتوافقون على خارطة طريق للصادر

الخليج 365 : أعلنت الغرفة القومية للمصدرين عن قيام ورشة متكاملة لوضع خارطة الطريق للصادر وكيفية معالجة مشاكله و برنامج زيادة الإنتاج والقيمة المضافة للصادرات.

وقال المكتب التنفيذي للغرفة في تعميم صحفي اليوم “الأربعاء” إنها أعلنت عن قيام ورشة للصادرات السودانية خلال النصف الثاني من الشهر المقبل يتم من خلالها عرض أوراق مُحكّمة حول صادرات البلاد المختلفة من كل شعبة من شعب الصادر للوصول لمصفوفة متكاملة تدعم رؤية رئيس مجلس الوزراء في برنامجه المعلن للإنتاج والتصدير والقيمة المضافة للصادرات السودانية.

وكان إجتماع الغرفة قد ناقش جملة من القضايا ذات الصلة أبرزها مشاكل الميناء والتنسيق مع شركات الشحن والهيئة لتجاوز ومعالجة العقبات التي تواجه الصادر إلي جانب مراجعة أنشطة الغرفة في إجراءات قبول شركات الحبوب الزيتية لصادر الفول السوداني للصين.

وأشادت الغرفة بالمجهودات الجبارة للمركز التجاري للسفارة السودانية بجمهورية الصين في هذا الملف . المادة السابقة يتعرض لانتكاسة جديدة ويغيب عن الملاعب شهراً كاملاً ميسي يتعرض لانتكاسة جديدة ويغيب عن الملاعب شهراً كاملاً

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