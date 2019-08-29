ميسي يتعرض لانتكاسة جديدة ويغيب عن الملاعب شهراً كاملاً

الخليج 365 :

تعرض نجم برشلونة، ليونيل ميسي، لانتكاسة جديدة بخصوص إصابته في العضلة النعلية لقدمه اليمنى، والتي تحرمه من اللعب منذ بداية الموسم الحالي، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر.

ولم يشارك “البرغوث” في مران فريقه الجماعي مجددًا اليوم الأربعاء، وشارك مرتين فقط في مران البرسا منذ الخامس من الشهر الجاري.

ووفقًا لإذاعة “راك 1” الكتالونية، فإنَّ ميسي ربما تعرض لانتكاسة في منطقة الإصابة أمس الثلاثاء، أثناء مواصلته عملية التعافي، لكن دون بيان رسمي صادر حتى الآن من النادي بطل إسبانيا.

Advertisements

كان ميسي يهدف لدخول قائمة فريقه للمرة الأولى هذا الموسم؛ استعدادًا لمواجهة أوساسونا، يوم السبت بالجولة الثالثة من الليجا على ملعب السادار.

ويغيب عن صفوف البرسا كذلك المهاجمان الأوروجوائي لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.

من ناحية أخرى، شهد مران برشلونة غياب الهولندي فرينكي دي يونج عن المجموعة؛ حيث قام بتدريبات منفردة على هامش المران.

كان برشلونة قد سقط في مباراته الأولى بالليجا أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف قبل أن يعود ويفوز على ريال بيتيس (5-2) في مباراة تألق فيها الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل هدفين وصنع آخر.