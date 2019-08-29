الجيش اللبناني يتصدي لـ 3 طائرات مسيرة إسرائيلية “خرقت” الحدود الجنوبية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لـ 3 طائرات مسيرة إسرائيلية قال إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان.
وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن “طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة”.
وأضاف البيان: “وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت”.
وتابع: “كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت، وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة. كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلقنا النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها”.
روسيا اليوم
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