الركود يخيم على سوق اللحوم وكيلو الضأن500 جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتفعت أسعار الضأن بشكل كبير مع حالة من الركود في عمليتي البيع والشراء، وكشفت جولة (الإنتباهة) بأسواق الخرطوم أن الاسعار وصلت الى 500 جنيه للكيلو. وعزا التجار ارتفاع الاسعار الى قلة الوارد والفيضانات التي أدت الى نفوق عدد كبير من البهائم ببعض الولايات، في وقت أكد فيه التجار انعدام القوة الشرائية واوضح التاجر محجوب دفع الله ـ ملحمة اولاد دفع الله بسوق بحري ـ أنكيلو العجالي بلغ 280 جنيهاً فيما شهدت اسعار الضأن ارتفاعاً كبيراً.

فبلغ سعر الكيلو منه ما بين 450-500 جنيه، لافتاً إلى أن الكيلو من الصافي وصل 360 جنيهاً وكيلو الكبدة البقري 350 جنيهاً فيما القطعة من كبدة الضأن بلغت 200 جنيه، مشتكياً في ذات الاثناء من ضعف القوة الشرائية بالاسواق لفترة ما بعد عيد الاضحى المبارك.