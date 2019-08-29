وزير الدفاع الأمريكي: نريد حل توتراتنا مع إيران من خلال الدبلوماسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد حل توتراتها مع إيران من خلال الدبلوماسية ولا تبحث عن صراع عسكري.

واشنطن – سبوتنيك. قال إسبير في مؤتمر صحفي في البنتاغون “نحن لا نسعى إلى الصراع مع إيران، نريد التواصل معهم دبلوماسيا”.

وقال إسبير، إنه يأمل أن توافق القيادة الإيرانية على محادثات تساعد في حل القضية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي خلال مؤتمره الصحفي الختامي في قمة مجموعة السبع في فرنسا إنه سيلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني في ظل “ظروف مناسبة”. وأضاف أنه لا يستبعد عقد مثل هذا الاجتماع خلال فترة زمنية قصيرة.