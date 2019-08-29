وصول طاقم التحكيم الأردني ومراقب مباراة المريخ أمام الوداد

الخليج 365 : وصل إلى الخرطوم عصر اليوم طاقم التحكيم الأردني الذي سيدير مباراة المريخ والوداد المغربي المقررة مساء السبت المقبل باستاد المريخ في ذهاب الدور الأول من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال بقيادة الحكم أدهم مخادمة كما وصل مراقب المباراة المصري مازن مرزوق وتم الحجز لهم في فندق أيوا بشارع النيل بالخرطوم.

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