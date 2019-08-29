قائد في الجيش الإيراني: نمتلك أسلحة سرية سنوجه بها ضربة حاسمة للعدو عند الضرورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، بأن إيران تمتلك أسلحة سرية غير معلنة لدواع أمنية، لكنها ستكشف عنها وتوجه بها الضربة الحاسمة للعدو عند الضرورة.

ففي كلمته، اليوم الأربعاء، خلال المراسم الختامية للدورة الـ17 للقتال التمهيدي المشترك للطلبة الجامعيين لجامعات ضباط الجيش في إيران، قال العميد دادرس، إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة اليوم من الناحية العسكرية والقتالية لتنفيذ المهمات المختلفة؛ بحسب وكالة “فارس”.

وأضاف دادرس أن الكثير من معداتنا الدفاعية الفاعلة في مختلف المجالات الدفاعية والبحرية والجوية والبرية غير معلنة لدواع أمنية، ومتى ما اقتضت الضرورة سيتم الكشف عنها وتوجيه الضربة الحاسمة بها للعدو.

وأشار العميد دادرس إلى الاختبارات العملانية للمعدات والكوادر البشرية، وأضاف:

إننا نقوم بهذا الأمر أسبوعيا للوصول إلى الجهوزية الكاملة مائة بالمائة، ونمتلك معدات يمكنها جعل العدو نادما على فعلته من مسافات بعيدة، وعدونا يفهم لغة القوة ومنطق القوة بصورة أفضل، ولهذا السبب يعارض ازدياد قدراتنا الدفاعية.

وأشار نائب القائد العام للجيش الإيراني إلى جهوزية القوات المسلحة لمواجهة التهديدات وقال، إن الجيش الإيراني يمتلك اليوم قدرات منقطعة النظير، وهو على استعداد للرد في جميع المجالات بما يتناسب مع التهديدات.

وقال العميد دادرس:

إننا وعبر استخدام القدرات الإلكترونية المصنعة محليا، تمكنا من مراقبة ورصد الحدود كلها وحتى حالات العبور الجزئية.