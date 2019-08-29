تحذير هام من خطر حرائق الأمازون على مصر… ظاهرة ضارة تهدد البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من التأثيرات السلبية لحرائق غابات الأمازون على المناخ في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح عبد العال أنّه من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف مبكرًا، مثلما حدث العام الماضي الذي شهد بداية كل الفصول مبكرًا.

وأوضح عبد العال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر شاشة “صدى البلد” المصرية، أنّ هذه الغابات تصدر 20% من نسبة الأكسجين في الكرة الأرضية، إضافة إلى انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات السامة.

وأضاف أن ذلك كله قد يؤدي إلى حدوث ظاهرة الأمطار الحمضية، التي لها تأثيرات ضارة على الكائنات الحية، كما تؤثر أيضًا على تغير المناخ.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ مصر ستتضرر من هذه الحرائق باعتبارها جزءًا من العالم، لكن هذا سيحدث على المدى البعيد، مشددًا على أهمية زيادة الرقعة الخضراء على المستويين المحلي والعالمي قدر الإمكان.

يذكر أن 6 ولايات في الأمازون بالبرازيل، طلبت مساعدة الجيش البرازيلي في مكافحة عدد قياسي من الحرائق، التي تستعر في الغابات المطيرة.

وتسبب الحرائق في إطلاق مناشدات دولية بسبب الدور المحوري لغابات الأمازون في التصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.