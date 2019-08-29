حمدوك يستهل جولاته الخارجية بالعاصمة البريطانية لندن…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر موثوقة بأن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سيستهل جولاته الخارجية بالعاصمة البريطانية لندن في أول مهمة له.

وأدى حمدوك، الأربعاء الماضي اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء، خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وقالت ذات المصادر بأن ترتيبات الزيارة بدات فعليًّا مرجحة أن ملف الزيارة مرتبط بصورة مباشرة بملف السلام وأجرى مباحثات مباشرة مع الحركات المسلحة والتي أبدت رفضها لاتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالي. المادة السابقة تعليق حازم من “فيسبوك” على فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر المقالة القادمة لم تسقط بعد!!.. بقلم عثمان ميرغني

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