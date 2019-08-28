بالصورة: سقوط شجرة لبخ ضخمة مقابل القصر الجمهوري تحمل أسرارا عن “حُكم السودان”

اقتلعت العاصفة الشديدة التي هبت على العاصمة السودانية الخرطوم ليلة الاثنين شجرة لبخ ضخمة قديمة يصل عمرها إلى عقود من السنوات، الامر الذي كشف عن سر تناقله رواد مواقع التواصل بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وتقول الأسطورة (حين تسقط عجوزة الجميز، ينفك سحر اهل الباركليز )، ويقول المثل الدارفوري (لبخاية كان دق واطة، بلدنا الله ادا )!

هل هي الشجرة المقصودة، في حواشي وريقات عن اهل القوم، فصل (كلام ود اب مريوم) تلك الاسطر التي يقال انها كتبت في الكتاب الذي سرق قبل ان ينشر، وتوجد نسخته المكتوبة وريقاتها بخط اليد في مصر!!

والذي يتحدث عن خرافة او اسطورة ان اشجار اللبخ والجميز القائمة بامتداد شارع(النيل) المؤدية لسرايا الحاكم العام (القصر الجمهوري القديم) دفن معها وهي تشتل(سحر الابتاي) المتعلق بالحكم والسلطة.

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والذي اشارت اليه القصاصات عن كلام ينسب لاحد مشايخ الصوفية، ان بطلان ذاك السحر سيشهد (إراقة دماء) ومياه مطر، وفيضان للنيل، تتسرب تلك الدماء مع المياه فيبطل السحر.

وقد انطبق ذلك على مجريات الاحداث في الواقع الحالي بأن (دماء شهداء القيادة) وشارع النيل، وكمية مياه الأمطار والسيول وفيضان النيل

(في نفس دائرة الجغرافيا والمكان).

وبانتهاء وبطلان سحر الابتاي، سيستقر نظام الحكم في البلاد ، حاملا معه الرخاء والنماء لبلد تاهت فيه دروب السلطان والحكم فااقعدته.

مما دعا البعض ممن صدقوا “الخرافة” أن يقولوا (بكدا كنا مسحو ين و اتفك السحر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)