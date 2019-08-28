أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أور

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن المنطقة العسكرية بمرزق في جنوب البلاد، تخضع لاستطلاع جوي دائم، لمنع عودة العناصر التشادية والمجموعات الموالية لتنظيم داعش الإرهابي من العودة.

وقال المسماري، إن " تنظيم داعش لايزال ناشطاً في محيط مرزق والمنطقة المحاذية لها مستفيداً من تضاريس المنطقة، والقوات المسلحة الليبية لن تهدأ حتى تحرير مدينة مرزق وتطهيرها من الإرهاب بالكامل"، لافتا إلى أن عمليات الاستطلاع الجوي تشمل أيضاً مدين سبها، وهون، والعاصمة طرابلس.

وفي سياق أخر، وجه المسماري رسالة إلى أهالي مدينة غريان قائلاً، إن "القوات المسلحة لا تستهدف المدنيين في غريان بل تستهدف المليشيات التي تسيطر عليها"، مضيفاً "قمنا بعملية استطلاع عملياتي بمدينة غريان لإخراج الإرهابيين من مخابئهم".





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