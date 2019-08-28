أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أور

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن المنطقة العسكرية بمرزق في جنوب البلاد، تخضع لاستطلاع جوي دائم، لمنع عودة العناصر التشادية والمجموعات الموالية لتنظيم داعش الإرهابي من العودة.
وفي سياق أخر، وجه المسماري رسالة إلى أهالي مدينة غريان قائلاً، إن "القوات المسلحة لا تستهدف المدنيين في غريان بل تستهدف المليشيات التي تسيطر عليها"، مضيفاً "قمنا بعملية استطلاع عملياتي بمدينة غريان لإخراج الإرهابيين من مخابئهم".
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في وقت سابق من اليوم قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن طائرة تركية مسيرة تساند مليشيات طرابلس، نفذت غارات جوية على منطقة الأصابعة (جنوبي طرابلس)، مما أدى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين.
وأضاف المركز، أن الطائرة التي يتم التحكم فيها من غرفة عمليات في طرابلس استهدفت موظفين كانوا في مقر عملهم بمخازن السلع التموينية بالأصابعة.
يذكر أن الطائرات التركية المسيرة شاركت في ضربات ضد مواقع الجيش، ومواقع مدنية، وتسببت في خسائر مادية وبشرية، كما أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمكن منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة من تدمير عدد من هذه الطائرات، وغرف عملياتها، وأبراج توجيهها.
من جهة أخرى، قتل عدد من مسلحي ميليشيا طرابلس، خلال قصف جوي شنه سلاح الجو الليبي على بوابة "الهيرة" الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوبي غرب العاصمة طرابلس.
وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات طرابلس، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي بدأها الجيش مطلع الأسبوع الحالي، بهدف استعادة مدينة غريان من أيدي ميليشيات طرابلس.
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