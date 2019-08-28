خبير إقتصادي يوضح حجم إحتياطي السودان من النقد الأجنبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، أنه طوال السنوات الماضية لم يعلن المركزي السوداني عن الاحتياطي الذي لديه من العملات الأجنبية، وفي الغالب لا يتم الإعلان لأن الموقف يكون غير جيد.

وأضاف الخبير الاقتصادي في مقابلة مع “سبوتنيك”، “أعتقد أن البنك المركزي السوداني ظل لفترات طويلة لا يعلن عن احتياطياته من النقد الأجنبي على الإطلاق، فالدول تعلن عن احتياطياتها من النقد الأجنبي عندما يكون موقفها جيد”.

وتابع الناير “وفقا للتصنيف العالمي، الاحتياطيات الآمنة في الدول هو ما يوازي 6 شهور من الاستيراد، فإذا كنا نحتاج 8 مليارات في السنة فيجب أن يكون لدينا أربعة مليارات لكل 6 شهور، وكلما زاد الاحتياطي من النقد الأجنبي كلما كانت العملة أكثر استقرارا”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “حينما يكون الاحتياطي أقل من ذلك أو يكفي فقط لفترة محدودة فإن الدول لا تعلن عن الاحتياطي لأن أرصدتها تكون سالبة، وخلال فترات طويلة لم يعلن البنك المركزي السوداني عن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ولم يحسن التصرف خلال الفترات التي كان بها تدفقات نقدية عالية خلال فترة البترول وقبل انفصال جنوب السودان، ولا يستطيع أحد أن يحدد حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي على الإطلاق”.