حمدوك يعلن تسلمه قوائم ترشيحات الوزراء والمجالس للحكومة الانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك استلامه قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرِّية والتغيير.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء في تعميم صحفي مساء أمس الثلاثاء على نسخة منه، أن الترشيحات بلغت (49) مرشحًا ومرشحة لعدد (14) وزارة و(16) مرشحًا ومرشحة لعدد 5 مجالس وزارية متخصصة.

وقال حمدوك:”سأعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة وذلك وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء”. المادة السابقة “الكفاءة” حتى لا يقع “الفساد”.!.. بقلم شمائل النور المقالة القادمة ملكة بريطانيا إليزابيث توافق على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان

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