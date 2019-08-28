فتاة سعودية تهرب إلى كندا وتفضح النظام السعودي بكشفها تفاصيل خطيرة جدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة مصورة لفتاة سعودية، قالت إنها تمكنت من الهرب واللجوء لكندا بعد اعتقال السلطات السعودية لشقيقها وأطلقت حملة لدعم شقيقها وطلب المساعدة لمعرفة مصيره والإفراج عنه.

وعبر حساب باسمها على تويتر كشفت إيصال عادل الخديدي عن تفاصيل قضية شقيقها المعتقل عبدالله، عبر تسجيل فيديو بالعربية والإنكليزية رصدته (وطن).وسردت إيصال تفاصيل القبض على شقيقها وقالت إنه تم اعتقاله بعد عام من عودته للمملكة على خلفية انتقاده للحكومة السعودية عبر حساب وهمي على “تويتر”.وأكدت أن “طريقة الاعتقال كانت شنيعة جدا، وكأنه إرهابي مسلح خطير”.

وأضافت: “عبد الله شاب طموح، تخرج من الجامعة مهندس كهرباء بمرتبة شرف، يعاني من إعاقة في إحدى يديه، ومصاب بمرض في القلب”.

وتشهد المملكة العربية السعودية حملة اعتقالات موسعة ضد كتاب وناشطين ودعاة منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان لسدة الحكم وسيطرته على مفاصل الدولة، بزعم دعمهم للإرهاب وتحريضهم على نظام الحكم وهي تهم فضافضة وحملة ممنهجة نفذها ابن سلمان للإطاحة بمعارضيه.